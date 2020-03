De ene Campus Groningen is de andere niet

nieuws

Foto: Annet de Vree

Als je meer wilt weten over de organisatoren van een digitale excursie op de Campus Groningen kom je met één klik op een huizensite terecht.



Ook mensen die via Google naar Campus Groningen zoeken komen via de eerste zoekresultaten terecht op een site, ‘waar je keuze hebt uit meer dan 3.500 studio’s, appartementen en kamers in de stad Groningen’.

Mogelijk was men echter op zoek naar Campus Groningen, ‘waar bedrijven en instellingen met passie voor onderzoek, opleiding en ondernemerschap nauw samenwerken aan het realiseren van echte impact. Onder andere op het gebied van Healthy Ageing, Sustainable Society en Energie’.

Dat je in de war kunt raken van deze naamgenoten blijkt uit de Facebookpost van de Doedigidag, ook verspreid door de gemeente. Via de daar vermelde link naar Campus Groningen kom je terecht bij de site waar je huizen kunt huren, een onderdeel van Groningse Panden Beheer BV.

De Excursie Digital van Doedigidag waar het om gaat wordt op Campus Groningen, locatie Zernike, georganiseerd en gaat over Campus Groningen als digitaal broeinest.