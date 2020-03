Dagopvang daklozen beperkt openingstijden en aantal gelijktijdige bezoekers

nieuws

De Open Hof, de dagopvang voor dak- en thuislozen aan de Spilsluizen in Groningen, heeft zijn openingstijden en het toelatingsbeleid voor daklozen aangepast in verband met het coronavirus. De opvang is alleen nog in de ochtend tussen 10 en 12 uur open en laat alleen nog ‘echte daklozen’ toe.

Ook mogen er niet meer dan twintig mensen tegelijkertijd in de huiskamer aanwezig zijn.Omdat daklozen nu extra kwetsbaar zijn heeft de Open Hof besloten om in de avonden gesloten te blijven.

In plaats van de avondopenstelling gaan medewerkers de straat op met een ‘broodfiets’ om brood koffie en thee uit te delen aan daklozen die nu noodgedwongen op straat moeten blijven.