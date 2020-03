nieuws

Tijdens een motorsurveillancedienst in de wijk Lewenborg is er op vrijdag 13 maart een crossmotor in beslag genomen.



De bestuurder reed zonder helm, zonder verzekering en zonder rijbewijs door een gebied waar veel kinderen aan het spelen waren.

De motor is in beslag genomen. Naar de herkomst van het voertuig wordt nog onderzoek gedaan.