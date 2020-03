Crisisoverleg in barbershop: “Wij sluiten de kapperszaak”

Crisisoverleg maandagochtend in barbershop De Zwarte Raaf in de Folkingestraat. Aanleiding is de verspreiding van het coronavirus.

“We hebben zojuist met al onze medewerkers besloten om de rest van de week gesloten te blijven”, zegt Ronald de Bont van de barbershop. “We voelen ons er niet fijn bij om nu aan het werk te zijn. Vanuit het ministerie zijn richtlijnen gegeven om op gepaste afstand van elkaar te blijven. In ons beroep lukt dat niet. Daarom hebben we besloten om dicht te gaan.”

De barbershop wacht daarmee eventuele landelijke richtlijnen niet af. “Er is zondag een extra pakket aan maatregelen genomen maar de kappers worden daar niet in genoemd. Ik weet dat heel veel van mijn collega’s op dit moment aan het wachten zijn van wat zij moeten. Wij wachten dat niet af en sluiten de zaak voorlopig.” De Zwarte Raaf blijft in ieder geval deze week dicht. Daarna wordt het van week tot week bekeken.