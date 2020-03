nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

Ook in de afgelopen vierentwintig uur zijn er in Groningen geen patiënten met het coronavirus geregistreerd bij het RIVM. Dit terwijl er in de rest van Nederland zestig nieuwe patiënten bijkwamen.

Ook Friesland houdt zich nog steeds corona-vrij. De meeste nieuwe patiënten werden in Noord-Brabant gemeld. Daar werden 26 nieuwe patiënten geregistreerd.

Van de 188 patiënten in Nederland, zijn er 112 in het buitenland geweest, waarvan het merendeel in Noord-Italië.