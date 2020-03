Coronaposter vanaf volgende week huis-aan-huis bezorgd

nieuws

De posters die gebruikt worden bij deze actie (illustratief)

De ‘Samen Sterk Tegen Corona’-posteractie van de Groningse drukkerij DWC Print is in korte tijd in heel Nederland opgepikt. In vier dagen zijn er ruim 12.000 gedrukt en door heel Nederland verspreid. De NDC mediagroep gaat de posters vanaf volgende week ook huis-aan-huis verspreiden in kranten.

“Dat de posteractie in zo’n rap tempo het hele land door zou gaan hadden we niet kunnen voorspellen”, aldus Martijn ten Pas, initiatiefnemer van Samen Sterk Tegen Corona. “We dagelijks hulp van allerlei vrijwilligers uit Groningen en omstreken met inpakken De actie wordt massaal gedeeld op sociale media en verschijnen er allerlei mooie artikelen in de pers.”

Om de gratis posteractie verder landelijk uit te kunnen zetten hebben NDC mediagroep, DPG media DWC Print uit Groningen de handen ineen geslagen. Dit zorgt ervoor dat inwoners van Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland de poster niet meer online hoeven te bestellen, maar deze gewoon uit de krant kunnen halen. “Met deze hulp kunnen we daarnaast ook de inwoners van Nederland bereiken die zich niet op het internet en/of social media bevinden. Zij hebben een helpende hand misschien nog wel het hardst nodig”, laat de Groningse drukker weten.

De verspreiding zal plaats gaan vinden in week van 23 maart De coronaposter, waarmee je kunt laten zien dat je wel een beetje hulp kunt gebruiken of juist hulp kunt bieden, is overigens nog steeds voor inwoners van de overige provincies gratis aan te vragen op de website www.samensterktegencorona.nl. Op deze site is het ook mogelijk de actie financieel te steunen.