Coronapatiënten uit Brabant met ambulancebus naar Groningen overgebracht

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Met behulp van een ambulancebus zijn vrijdag zes coronapatiënten uit het zuiden van het land overgebracht naar Groningen. De patiënten worden op het UMCG behandeld vanwege capaciteitsproblemen in de zuidelijke ziekenhuizen.

De bus kwam rond het middaguur de stad binnenrijden. De overplaatsing gebeurde op verzoek van het UMCG dat de afgelopen dagen liet weten nog voldoende capaciteit te hebben. Daarmee helpt het de Brabantse ziekenhuizen waar ‘code rood’ is afgekondigd. De zes patiënten die vrijdag werden overgebracht komen bovenop de twee die donderdag al naar Groningen werden gebracht.

Het transport vrijdag werd uitgevoerd met een ambulancebus die normaal in Eelde gestationeerd staat. Deze bus werd in 2016 in gebruik genomen en wordt ingezet bij grootschalige hulpverleningen. In de bus kunnen zes patiënten tegelijkertijd behandeld worden.