Coronapatiënt overlijdt op intensive care UMCG

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Voor het eerst is een coronapatiënt overleden op de intensive care van het UMCG.

Of het om een patiënt gaat uit één van de drie Noordelijke Provincies of om een patiënt uit Noord-Brabant, is niet duidelijk. Hier doet het ziekenhuis, omwille van persoongegevensbescherming, geen uitspraak over .

Er zijn 35 patiënten met corona-besmetting opgenomen in het UMCG. 17 van hen liggen op de Intensive Care. De anderen liggen op de speciaal daarvoor vrijgemaakte verpleegafdeling. Het totaal aantal medewerkers dat besmet is met het coronavirus is nu 64.