Coronacrisis in het klein (9): eten voor Voedselbank door afgelaste militaire oefeningen

Thuis naar school, nieuwe muziek, een mooie rij en een goede markt. En eten voor de Voedselbank dankzij afgelaste militaire oefeningen. Aan het eind van deel 9 kleurplaten en een sleutelroulette.



De Vismarkt met een nieuwe opstelling valt in goede aarde:

Groningen. Dinsdag is de eennadrukste marktdag op de Vismarkt. Je kunt er normaliter over de koppen lopen. Nu loop je veilig over de kinderkopjes. De kramen staan ver uit elkaar en overal lijnen. Niemand kwam binnen 1.5mtr. Perfect. #Groningen pic.twitter.com/xFEs5BF4Z5

— Yorien vdH (@Yorienvdh) March 24, 2020