Coronacrisis in het klein (5): thuis uit eten en zwaaien met de politie

Foto: Salko de Wolf (Ecomare)

Een rustig begin in het vijfde overzicht van de kleine gevolgen. Daarna veel activiteit. En verbazing en ongerustheid. Eindigend met een zwaaimoment.



De ochtend begint in alle rust. Soms lijkt het of er meer bussen zijn dan passagiers:

De grutto’s in de Koningslaagte houden geen enkele afstand:

De #grutto doet niet aan afstand bewaren er zaten er al meer dan 100 bij de #koningslaagte van het @GR_Landschap @vogelnieuws wachten op de zon! pic.twitter.com/fHfruZFAca — Henk de Lange (@henk_delange) March 19, 2020



De hulp wordt op allerlei manieren georganiseerd.

Via Facebook:

Wil jij in de coranacrisis iets doen voor een ander? Of kun je juist wat hulp gebruiken? Word dan lid van de Facebookgroep ‘Helpende hand voor hulpbehoevende Stadjers’. https://t.co/YQ1hx8zFXV pic.twitter.com/htawo0f5Rz — Gemeente Groningen (@gem_groningen) March 20, 2020



Of op straat:

Buren van de Fivelgolaan Groningen houden morgen inzamelactie voor #Voedselbank #Groningen, zodat ze daar de voorraden weer aan kunnen vullen en armere gezinnen niet de dupe worden. Houdt afstand maar komt allen! pic.twitter.com/p0dbSnHkVa — Maarten v. Wieringen (@vanwieringen) March 20, 2020

Door mondkapjes in te leveren:

Blijf doneren, maandag verder op 3 locaties in #Groningen, #Assen en #Emmen. Dit weekend kun je 24/7 terecht bij hoofdingang van het @WZA_Ziekenhuis. Neem alle hygiëne- en omgangsregels in acht 🙏 https://t.co/bM633Mmme6 — Edwin Klomp ASBR (@eaklomp) March 20, 2020

Of door thuis ‘uit eten’ te gaan:

We hebben besloten dat we een avond per week ‘thuis uiteten’ gaan. Om zo de restaurants in Groningen een beetje te helpen in de #CoronaCrisis. Etentje #1: Roti van De Groene Stoel. 😋 pic.twitter.com/enndR7UKG4 — Liselotte Schüren (@LSchuren) March 19, 2020

Afgelopen week heeft Nederland massaal geklapt. Misschien nu een goed idee om dit weekend massaal eten te bestellen bij restaurants die nu alleen nog maar eten kunnen bezorgen? #steundeondernemer — Royce de Vries (@Roycedevries01) March 20, 2020

Eindelijk tijd om het landschap schoon te maken:

Het Groninger Museum heeft Quarantaine doe-opdrachten bedacht.

En het Universiteitsmuseum laat zien dat je van een ananasblik een kunstnier kan maken:

In Ten Boer wordt met enige verbazing gereageerd op het bericht van de gemeente dat haar Nieuwsbrief vanwege de coronacrisis mogelijk niet meer wekelijks zal verschijnen. Er is door bewoners inmiddels een Facebookpagina gestart getiteld Ten Boer en het Corona virus.

Nieuwsbrief Ten boer, in deze moeilijke tijden met het coronavirus veel afzeggingen en aanpassingen in en rond ons dorp, vind de @gem_groningen het niet nodig om ons elke week een Nieuwsbrief te sturen, houd dus de FB pagina in de gaten voor nieuws https://t.co/MROVeypXTH pic.twitter.com/xvwY1EG4sS — 🔥Ten Boer🔥 (@ten_boer) March 20, 2020

Onverschilligheid:

Ongerustheid:

Dit overzicht eindigt met zwaaien door en naar de betrokken wijkagent: