Coronacrisis in het klein (4): vreemde geluiden bij thuiswerken

Foto: Gerrit de Haan

De coronacrisis leidt in Groningen tot een veelheid aan kleine berichten. Het vierde overzicht alweer van de meest in het oog springende.



Het best bekeken filmpje op Twitter in Groningen deze donderdag betreft de Martinitoren. De Martini geeft momenteel de tijd niet aan. Maar ze toont sinds woensdag ‘s avonds wel een lasershow met een hartje en opbeurende teksten. Naar verluidt tot eind maart te zien. Houd afstand.

Hartverwarmend. De saamhorigheid is groot pic.twitter.com/D1mN4B5mTL — Mirjam Wulfse (@MirjamWulfse) March 18, 2020

Naar verluidt gaat de ‘Met elkaar’-laseractie ’s avonds op de Martinitoren in Groningen tijdje door. Met inachtneming van de bekende voorzorgsmaatregelen is die te zien in een dan vrijwel uitgestorven binnenstad. #Groningen #coronavirus #metelkaar #Stad pic.twitter.com/FpZ3unlwA6 — André Spaansen (@APCAndre) March 19, 2020

De Seniorenkrant geeft een overzicht van allerlei initiatieven die ouderen te hulp kunnen schieten.

De Universiteitskrant geeft tips hoe je veertien dagen quarantaine door kan komen. Onder meer een onbekende functie van de smartphone wordt onthuld.

Mamamini is dicht maar wel aan het vlaggen voor alle ondernemers:

Mensen die opeens thuis moeten werken ervaren geluiden die ze van kantoor niet kennen:

Het grote leed van thuiswerken. :-) Naast mij zijn ze aan het verbouwen en staat er al enkele maanden Roemeense volksmuziek op, van 07:00 – 17:00 uur. — Martin Specken (@martinspecken) March 19, 2020



Daklozen hebben het nu extra lastig:

In het LeRoy-gebied in Lewenborg gebeuren bijzondere dingen:

Haren de Krant brengt al enkele dagen positief coronanieuws:

En een oude aanwijzing kreeg deze week extra betekenis: