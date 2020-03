Coronacrisis in het klein (3): online filmprogramma en rij bij Primark

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

De kleine gevolgen van de coronacrisis variëren van lege pleinen tot volle rijen.



Het Forum Groningen mist jullie nu al en biedt online hun filmprogramma aan:

Filmliefhebbers , we missen jullie nu al. Maar één troost: vanaf nu bieden we ons filmprogramma online aan, via Picl! Dit online platform geeft je thuis toegang tot films die je normaal bij het Forum op het grote doek zou zien 🎥❤️ > https://t.co/vpoSwpdVmv pic.twitter.com/H8tsh5tssD — Forum Groningen (@forum_groningen) March 18, 2020

Er is overigens nóg een Forum Groningen op Twitter. Dat heeft géén relatie met ‘de volledig gesubsidieerde concurrent van Groninger ondernemers dat nu onze naam draagt. Wij waren er eerst’. Zij benaderen het een en ander van een andere kant:

Toeristen zijn tijdelijk niet meer zo welkom op de Waddeneilanden. En in Groningen ook niet:

De oproep binnen te blijven leidt tot lege pleinen:



Er blijft ruimte voor verbetering:

Groningen Primark is dan toevallig net vanmiddag dicht gegaan maar daar stonden gewoon rijen met mensen. Ze mochten per 50 man naar binnen. Als het aan hen zelf had gelegen was het een chaos geweest…. Om even een simpel voorbeeld te noemen dat mensen geen afstand houden. — Ela 🙎🏼‍♀️ (@Elaa_EM) March 18, 2020

Observatie van mijn kant: in #Groningen stonden de sportvelden gisteren vol met voetballende studenten. Buurtkinderen spelen tikkertje. In de supermarkt houden mensen massaal de 1,5 meter niet in acht. Wanneer je mensen daarop aanspreekt, kijkt men je raar aan. #coronavirusdebat — Marjet (@Marjet1981) March 18, 2020

Misschien goed om te weten:

Verenigingen halen geen oud papier meer op t/m 6 april. Dat betekent dat je het zelf in de container moet gooien. De gemeente haalt nog wel op. Kijk in de afvalwijzer of de gemeente of een vereniging bij jou het papier inzamelt. https://t.co/nsI7kvM3yE pic.twitter.com/7PdLsEKQo7 — Gemeente Groningen (@gem_groningen) March 18, 2020