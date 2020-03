Coronacrisis in het klein (2): van schone vijvers tot verkocht huis

nieuws

De coronacrisis kent uiteenlopende kleine gevolgen. Dat leidt onder meer tot schone vijvers, de vondst van een mondkapje en het respecteren van de toegangsvoorwaarden.



Een wijkagent in het Oosterparkwijk belt met de ‘ouderen’ en ‘kwetsbaren’ in de wijk met het raam er tussen. ‘Onzekere gekke tijden. Ik blijf zichtbaar in de wijk, met aanpassingen uiteraard!’, twittert de agent.

De Voedselbank is blij met de giften van diverse bedrijven, waaronder de hele keukenvoorraad van Van der Valk in Hoogkerk.

Groningen Schoon Dankzij Mij meldt: ‘Nu alle sociale activiteiten zijn afgelast, moet je toch iets. Een frisse neus halen en lekker door het riet banjeren is dan een goed idee. Dat kon ik de afgelopen dagen naar hartelust rondom de vijvers van de Hora Siccemasingel in De Wijert doen. Vier afvalzakken vol met lukraak weggegooid afval, scooteronderdelen, deurmat en afvalbak. Oh ja … mijn sokken zijn weer droog’, zegt Jasper Oostland.

‘In dit vreemde tijdsgewricht van Corona maakte ik een zwerfvuilrondje bij Winkelcentrum Vinkhuizen. Hoewel hygiëne toch belangrijk is, lijken veel bewoners daar anders over te denken. Ze strooien met sigarettenpeukjes, servetjes, doekjes, papier, glas, het nodige plastic en zelfs pleisters. De opmerkelijke vondsten waren een mondkapje en een halfvolle wc-rol’, zegt Paul Borggreve.

Bij een winkel in de Oosterstraat, doorgaans ‘store for happy products & people’, is de blijdschap momenteel minder:

Veel Groninger zaken vestigen graag de aandacht op Warenhuis Groningen, ‘voor 15.00 uur besteld, zelfde dag nog bezorgd’.

Wil je lokale ondernemers in #groningen steunen? Dat kan onder andere via deze mooie website! #kooplokaal https://t.co/7PNEfYYV0f — Nephtis Brandsma (@NephtisBrandsma) March 17, 2020

De BOA van het Groninger Landschap constateert dat het druk is in de natuurgebieden, want veel mensen trekken erop uit. ‘Laten we dan ook met z’n allen de toegangsvoorwaarden respecteren’, roept hij op.

Het is druk in de #natuurgebieden veel mensen trekken erop uit. Laten we dan ook met z’n allen de toegangsvoorwaarden respecteren. De meest voorkomende regels:

– Blijf op wegen en paden

– Rustgebieden niet betreden

– Honden aan de lijn of geen toegang met honden#Corona — BOA Groninger Landschap (@boahgl) March 16, 2020

Daarop wordt gereageerd: ‘Gatsie…direct weer dat gedril…wees eens blij dat de mensen met hun kinderen buiten zijn en stap op ze af tot anderhalve meter en praat met ze ipv dit soort commando’s via het web. Nodig de mensen uit, doe iets voor ze! Fakkeltocht, kampvuur, cowboymiddag..dat soort dingen’.

De BOA antwoordt: ‘Tuurlijk is dat mooi! Het is een kwetsbare periode in de natuur. Die dient ook beschermd te worden. Blijkt helaas dat veel mensen toegangsregels niet naleven of lezen, vandaar het bericht.

OOG berichtte vorige week nog over het te koop staande huis in de Coronastraat. Het goede nieuws is dat het inmiddels -onder voorbehoud- is verkocht.

De Vlinderstichting moedigt aan naar buiten te gaan: ‘De komende dagen worden er veel citroenvlinders verwacht. En nog 9 redenen om nu van de natuur te genieten, als je geen klachten hebt natuurlijk’.