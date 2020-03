Coronacrisis in het klein (16): mondkapjes maken en dichte Dichtclub dicht door

nieuws

Een tevreden reebok, een drukke apotheek, toneel eert zorg, blijheid, mondkapjes maken en enthousiaste Italianen. En een circulatieplan op het terras.



De horeca is dicht of probeert iets:

De een doet dit met bezorgmaaltijden en een ander door een terras om te batterijen tot een afhaallocatie. Paviljoen Zondag in het Noorderplantsoen is al een week een afhaallocatie voor een beker koffie of iets zoetigs. Omdat het waarschijnlijk nog wel even gaat duren, is er inmiddels een soort verkeerscirculatieplan op het terras geschilderd (foto boven).

Groninger werkt thuis met Skype:

Het gebruik van thuiswerkapps is door de coronacrisis enorm toegenomen. Niet elke provincie heeft een voorkeur voor dezelfde thuiswerkapp, blijkt uit de laatste cijfers van Google.

Groningen gaat, samen met Drenthe en Limburg, vooral voor Skype. Wij Limburg weet er meer van.

‘Hi! We zoeken vrijwilligers die ons willen helpen met het maken van onder andere mondkapjes’:

Wie komt Van Hulley helpen mondkapjes maken? Meer info.

Het NNT deelt mee:

Blijheid:

Staat er ineens een aardige mevrouw voor de deur met verrassings tasjes voor alle schoolgaande kinderen in onze wijk 😍 "Mooie wijken" project @gem_groningen wat een mooi initiatief ❤️ #corona #quarantaine #groningen

Online koopavond:



Online Warenhuis:



OOG citeert Farma Actueel die het Financieel Dagblad citeert:

Apotheken hebben handen vol aan hamsterende klanten

Net na sluitingstijd komt er nog een klant binnen bij de apotheek in het centrum van Haren, vlak onder Groningen. ‘Ik kom de medicijnen voor mijn moeder halen. Kan dat nog?’ De apotheekassistenten zijn de toonbank al aan het desinfecteren, maar de man wordt toch nog snel even geholpen. Al twintig jaar is Folgert Haverdings apotheker, maar hij heeft het nog nooit zo druk gehad.(FD)

Dichte Dichtclub dicht door:

De vaste groep dichters van de Dichtclub treedt normaliter elke eerste woensdag van de maand op in de Kroeg van Klaas. Woensdag 1 april vindt de Dichtclub online plaats. ‘In een Facebookevenement wordt oud en nieuw werk van de Dichtclubleden geplaatst, zodat iedereen in deze tijden toch van poëzie kan genieten’, meldt Jirke Poetijn.

Italianen lopen weg met Groningen:

Deze reebok vindt het prima:

De Hortus in Haren houdt de deuren door de coronacrisis voorlopig gesloten.

Spreeuwen in de Onlanden:

#natuurmonologen Even ontsnappen aan #Corona met onbewerkte natuurbeelden uit De #Onlanden #5. Dit keer Spreeuwen, badend en foeragerend

In een buurgemeente maken ze reuzenraderen:

Soms wordt de avondhemel opgevrolijkt door draaiende lichtjes, komende zaterdag misschien wel weer.

Het Groninger Museum voelt zich kapot nu de enige Groninger van Gogh is gestolen.

En verzoekt u dit bericht zo veel mogelijk te delen: