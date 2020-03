Coronacrisis in het klein (15): online staken, hoe doe je dat?

Dingen die niet doorgaan, dingen die online doorgaan en dingen die gewoon doorgaan. In dit vijftiende overzicht enkele kleinere gevolgen. Online staken, hoe doe je dat?



Door de COVID-19 crisis gaat de klimaatstaking van scholieren en studenten vrijdag 3 april niet door:

‘Toch kun je van je laten horen, want de staking gaat online verder’. En de voorbereidingen kan je nu al beginnen. ‘Een moeilijke situatie vergt creatieve oplossingen’.

De Natuur en Milieu Federatie Groningen vertelt je hoed en rand.

De renovatie van de Duisenbergvijver gaat gewoon door. Sterker: is begonnen.

De renovatie van de Duisenbergvijver op Zernike Campus kon vandaag ondanks corona van start gaan.

