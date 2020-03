Coronacrisis in het klein (14): bloednerveus van duo’s in de supermarkt

nieuws

Foto: Wijkagent Heidanus

De uitkijktoren bij de Onlanden is uiteraard gesloten. Hij was nog niet dicht of hij werd ‘gekraakt’. Dat en veel meer voor de veertiende keer, de coronacrisis in het klein.



In de Grote Appelstraat zingt zondagmiddag een koortje van vier mensen. Ze staan te dicht bij elkaar en zingen ‘lang zal ze leven’ voor iemand in de flat. Twintig meter verderop rijdt een politiewagen door het Noorderplantsoen. Vanuit de geluidsinstallatie op het dak van de auto wordt omgeroepen: ‘houd afstand mensen, houd afstand’.

Een tevreden wijkagent:

Ook verbazing over drukte:

Bloednerveus van duo’s in de supermarkt:

Open dagen zijn de komende tijd veelal online:

Nieuwe Groningse muziek:

De muziekboot voer deze zondag door de diepenring en stal de harten van veel woonbootbewoners.

De uitkijktoren bij de Onlanden was nog maar net gesloten of hij werd ‘gekraakt’:

Groningen na de neutronenbom? Nee. Groningen tijdens de coronacrisis:

Het IVN doet de volgende suggestie:



Natuurfotografie in eigen tuin:

Mensen die deze zondag de frisse neus in Oost-Groningen gingen halen, weten hoe het was:

Misschien wel het beste dorp van Nederland:

