Coronacrisis in het klein (12): Oma is jarig en je mag er niet heen

Foto: Denise Humalda

Oma is jarig en je mag er niet heen, dat is wreed. Dan maar een feestelijk spandoek op de blinde muur van de sportzaal in de Violenstraat waar oma op uitkijkt.



De oogst van deze vrijdag:

Verschillende radioprogramma’s van OOG staan in de coronapauzestand. Luisteraars missen hun programma en de programmamakers doen dat ook:

Ook vanavond helaas geen @oogopdemiddag en @ScherpeOren bij @OOGradio i.v.m. het #coronavirus. Om toch naar muziek uit #groningen te kunnen luisteren deel ik hier o.a. @thevicesnl. Een band die wij van Scherpe Oren al jaren volgen https://t.co/mYsI6M65Hf — Femke van Arendonk (@Fvanarendonk) March 27, 2020

Een band die @ScherpeOren ook al jaren volgt is @ModelDepose. #groningen Hopelijk is alles snel voorbij en kunnen we weer live genieten van hun muziek. Met dit nummer raken ze nu zeker de gevoelige snaarhttps://t.co/jk542gzoCX — Femke van Arendonk (@Fvanarendonk) March 27, 2020

Toentje was op Radio 1 en iemand raakte zijn bril kwijt:





Camping Stadspark liet maandag nog weten de sanitaire ruimtes goed te onderhouden.

Nu nopen nieuwe maatregelen tot een nieuw bericht:



Kunst op straat gaat over buiten maar speelt zich dit jaar binnen af:



De fietsenstalling bij Pathé sluit tot nader order:

Heb je Groningen 3d geprint, pak je het niet uit:

Kijk hoe prachtig! Een 3D geprint model van de stad #Groningen. Inclusief het nieuwe #Forum. Staat al een week in een doos op kantoor maar door alle toestanden nu pas kunnen uitpakken. Prachtig gemaakt door #cityscale pic.twitter.com/tT7hecZT4h — Dianne Maas-Flim (@DianneFlim) March 27, 2020

Helpen:

Goed voorbeeld….

In deze coronacrisis zijn er een hoop Groningers, bedrijven en instellingen die laten zien hoe we elkaar samen kunnen helpen.👍💪 We hebben een flink aantal voorbeelden op een rijtje gezet: https://t.co/nraXfqqG2b — Gemeente Groningen (@gem_groningen) March 27, 2020

Beren:

De stadsschaapskudde oefent voor de rustige straten in de stad:



Alles wat je wil weten van Bernoulli:



Zoet voor de vuilnisman en -vrouw:



