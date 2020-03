“Corona-virus zal niet verdwijnen, het is een blijvertje”

Het Corona-virus zal de komende jaren onderdeel zijn van het Nederlandse griepseizoen. Dat voorspelt virologe Anke Huckriede van het UMCG.

“Dit virus zal niet zomaar verdwijnen”, zegt Huckriede. “Daarom is het belangrijk dat er snel een vaccin ontwikkeld wordt zodat we volgend jaar wel bescherming kunnen bieden.” Met die vaccin-ontwikkeling gaat het overigens goed. “Dat is te danken aan de Chinezen die in een heel vroeg stadium informatie hebben gedeeld. Ik verwacht dat er in april een kandidaat-vaccin is.”

Toch zal dit vaccin niet direct op de markt gebracht worden. “Het zal eerst getest moeten worden. Getest op bijvoorbeeld de werkzaamheid en op de veiligheid. Dit zal langer dan een jaar duren.” Het UMCG heeft overigens een bescheiden rol in de ontwikkeling van het vaccin. “Laboratoria die al een platform hebben liggen met andere Corona-virussen werken hier aan. Wij hebben dat niet.”