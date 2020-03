Corona: “Tien patiënten opgenomen in Noordelijke ziekenhuizen”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het aantal patiënten met corona dat opgenomen is in de Noordelijke ziekenhuizen bedraagt tien. Dat laat het Strategisch Kernteam van het UMCG weten.

Het kernteam stelt dat met tien opnames het aantal patiënten nog beperkt is. “De ziekenhuizen en huisartsen in Noord-Nederland zijn goed voorbereid op een eventuele toename van het aantal patiënten met corona. Zij stellen andere zorg uit waar dat mogelijk is. Inmiddels hebben de ziekenhuizen ongeveer vijftig tot zeventig procent van de uitstelbare zorg afgeschaald. Daarmee worden bedden, personeel en middelen vrij gemaakt voor het moment dat Noord-Nederland te maken krijgt met een toename van het aantal patiënten. Het aantal bedden op de Intensive Care wordt de komende weken fors uitgebreid.”

Een groot knelpunt volgens het kernteam is de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgverleners. “De middelen die beschikbaar zijn worden in goede samenwerking over de regio verdeeld. Op dit moment is het door deze herverdeling nog mogelijk de zorg te voorzien van beschermingsmiddelen, maar nieuwe aanvoer vanuit de landelijke inkoop is nodig. Vandaag is vanuit deze landelijke inkoop een zeer beperkte voorraad beschermingsmiddelen aangekomen.”