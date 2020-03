Corona moment: “Hier word ik wel even stil van.”

“Hier word ik wel even stil van.” Dat was de reactie van OOG Ochtendshow presentator Alexander Termeer vrijdagochtend, nadat in het programma “You’ll Never Walk Alone” werd gedraaid om alle gedupeerden van de Corona-crisis een hart onder de riem te steken.



Vanmorgen om 8.45 uur precies klonk het nummer “You’ll Never Walk Alone” van Gerry and the Pacemakers door alle radio’s die waren afgestemd op OOG Radio. Het initiatief kwam van 3FM DJ Sander Hoogendoorn, die meer dan 180 radiostations in heel Europa met elkaar wist te verbinden. In alle ochtendprogramma’s van die station werd het nummer op exact hetzelfde tijdstip gedraaid. Naast op radio, klonk het nummer ook op het carillon van de Martinitoren.

Beluister hier het fragment terug, zoals het op OOG Radio in de OOG Ochtendshow te horen was.