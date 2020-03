Corona: Bioscoop Pathé beperkt aantal bezoekers, Kinepolis beraadt zich

nieuws

Foto Andor Heij: Bioscoop Kinepolis.

De Pathé bioscoop aan het Zuiderdiep blijft open. Maar er mogen niet meer dan honderd mensen in een zaal of in de foyer van de bioscoop komen. Kinepolis in de Euroborg beraadt zich nog op maatregelen.

Bijeenkomsten waar meer dan honderd mensen op af komen zijn verboden om de uitbreiding van het coronavirus te voorkomen. Vandaar dat Pathé het aantal bezoekers per zaal beperkt heeft. Mensen die desondanks toch niet naar de film willen en al kaartjes hebben krijgen hun geld terug. De maatregel geldt tot eind van deze maand.

De bioscoopzalen in Forum Groningen blijven voorlopig dicht, net als de rest van het gebouw.