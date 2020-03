Coronacrisis in het klein (8): geen paasvuren en lastig afstand houden op smal vlonderpad

nieuws

Foto Joris van Tweel Paasvuur.

Vorig jaar gingen de Paasvuren niet door vanwege de droogte, nu vanwege corona. Verder steun bij angst en is fietsen eigenlijk een goed idee? Aflevering acht.



Steun bij stress:

De periode waar we nu in zitten is voor veel mensen stressvol. Als je te maken hebt met psychische klachten kan dit nog eens extra gelden. Misschien heb je meer dan anders last van angst, somberheid of andere klachten, of heb je minder hulp vanwege het coronavirus. Zoek je een antwoord op je vragen, contact, hulp, advies of misschien alleen wat afleiding? Klik op deze link. Dan zit hier vast iets voor je bij!

De paasvuren in Groningen zijn afgelast:

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, worden de verstrekte ontheffingen en vergunningen voor het ontsteken van Paasvuren in de regio Groningen ingetrokken. https://t.co/lZJLKIO759 — Veiligheidsregio Gr. (@VRgroningen) March 23, 2020

Dierenarts eerst even bellen graag:

De humor ligt op straat:

Fietsen in coronatijd:

De Fietsersbond geeft tips.

Advies van de politie:

Voor jezelf, voor elkaar. Houd 1,5 meter afstand. pic.twitter.com/VeQz8nMhU1 — Politie J. Kobes (@Jacob_Kobes) March 23, 2020

Het Sportpark is gesloten. Dus niet open:

Het slechte nieuws:

Vanwege het Corona virus is het vlonderpad naar de Kiekkaaste afgesloten. Niet mogelijk om 1.5 meter afstand te houden op de 70 cm brede vlonder. @GR_Landschap pic.twitter.com/P4gZy3Y8f7 — Silvan Puijman (@develdwachtert) March 23, 2020

Het goede nieuws:

Natuurmonumenten brengt de natuur bij je thuis. Klik hier om de Onlanden virtueel te bezoeken via Google Street View.

Iets betekenen voor iemand in de buurt: