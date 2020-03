Centrale eindexamens gaan niet door

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De centrale eindexamens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft het kabinet dinsdag besloten na overleg met het onderwijsveld.

De centrale eindexamens zouden in mei worden afgenomen. Minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs heeft daar nu een streep door heen gezet. De bedoeling is dat scholen op basis van de schoolexamens gaan beslissen of scholieren geslaagd zijn of niet.

Het nieuws over het niet doorgaan komt niet als een verrassing. Na de bekendmaking van een extra maatregelenpakket door het kabinet maandagavond om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen gaven verschillende onderwijsbonden aan het niet verstandig te vinden om de examens door te laten gaan. Hoe het programma rond de schoolexamens georganiseerd gaat worden is nog onbekend.