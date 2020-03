CDA wil ‘volwaardig’ 50-meterbad in gerenoveerd Kardinge

nieuws

Foto: Roel Breet

De Groningse gemeenteraadsfractie van het CDA vindt dat er een 50-meterbad moet komen in het sportcentrum Kardinge. Daarover zal het aanstaande woensdag een voorstel indienen bij de gemeenteraad.

De aanstaande renovatie van het sportcentrum is het volgens het CDA een uitgelezen kans om een volwaardig overdekt wedstrijdbad In Groningen te realiseren. “Een 50-meterbad biedt kansen voor de breedtesport en de topsport. Zo zien we dat Groningse zwemtalenten op dit moment moeten uitwijken naar andere steden. Maar ook de breedtesport profiteert”, aldus fractievoorzitter René Bolle.

Het CDA vreest dat het college met de plannen voor een ‘Avonturenpark’ en een ‘Resort’ te veel focust op entertainment en ontspanning en dat dit ten koste gaat van belangrijke sportieve basisvoorzieningen. Bolle: “Het lijkt erop dat ijshockey, shorttrack en het langebaan schaatsen wat vergeten wordt in de nieuwe plannen, het zou een gemiste kans zijn als we nu niet investeren in goede voorzieningen zodat deze sporten een slag kunnen maken.”