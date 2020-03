Buurtbewoners zien Noorderplantsoen vooral als rustgebied

nieuws

De gemeente wilde weten hoe de inwoners denken over het Noorderplantsoen. Ruim vijfduizend stadjers vulden een vragenlijst in. De resultaten zijn nu verwerkt en bekendgemaakt.



Het Noorderplantsoen wordt het meest bezocht door mensen die in de buurt wonen. Velen vinden de belangrijkste functie van het park die van recreatiegebied en rustgebied. Mensen die in een straat grenzend aan het Noorderplantsoen wonen vinden de functie als rustgebied belangrijker dan de mensen die niet direct aan het plantsoen wonen.

Een aantal mensen geeft aan dat het park in de zomer te druk is. Mensen die in een straat wonen die grenst aan het Noorderplantsoen hebben last van geluids- en rookoverlast. De hoeveelheid afval wordt genoemd, de onveiligheid die vooral ’s avonds in het donker wordt ervaren door overlastgevende groepen in het park en de verkeersdrukte.

Alle vijftien pagina’s van het rapport zijn hier te lezen.