Burgernet-deelneemster vindt vermist meisje (7) terug

Foto: Wouter Hooijer

Dankzij een oplettende Burgernet-deelneemster kon een vermist zevenjarig meisje uit Groningen dinsdagmiddag snel weer teruggevonden en herenigt worden met haar ouders. Dat meldt de politie.

De melding van een vermist meisje in de buurt van de Korreweg werd even na 17.00 uur gedeeld met tientallen Burgernet-deelnemers. In het bericht dat verspreid werd, werd het signalement van het meisje gegeven. Even na 17.30 uur liet de politie weten dat het meisje in goede gezondheid is aangetroffen dankzij de oplettende vrouw.

Burgernet werd in 2014 ingevoerd. In Groningen heeft het systeem honderden deelnemers die in geval van een calamiteit de politie kunnen assisteren door hun ogen en oren open te houden.

