Burgemeester Schuiling ondertekent noodverordening om handhaving corona-maatregelen mogelijk te maken

nieuws

Koen Schuiling heeft dinsdagmiddag een noodverordening ondertekend binnen de Veiligheidsregio Groningen. Deze noodverordening maakt het mogelijk om de maatregelen vanuit het Rijk om het coronavirus in te dammen ook daadwerkelijk te handhaven. De verordening geldt voor de gehele provincie.

Volgens de Veiligheidsregio Groningen zorgt de noodverordening ervoor dat politie, speciaal bevoegde ambtenaren en marechaussee nu boetes kunnen opleggen aan bedrijven en instellingen in alle gemeenten in Groningen die zich niet aan de opgestelde regels houden. Ook celstraffen zijn mogelijk voor overtreders.

Een overzicht van alle specifieke regels in de verordening is te lezen in dit document op de website van de Veiligheidsregio Groningen.