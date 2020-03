Burgemeester Schuiling blij met maatregelen kabinet

nieuws

foto Ecco van Oosterhout

Burgemeester Koen Schuiling is blij met de uitbreiding van bevoegdheden die de gemeentes hebben gekregen rond het coronavirus. Het kabinet heeft gisteren o.m. besloten om alle samenkomsten te verbieden tot 1 juni.Gemeentes kunnen boetes opleggen als mensen zich niet aan de aanwijzingen houden. Vandaag ondertekende burgemeester Koen Schuiling als hoofd van de veiligheidsregio een verordening waarin dat is geregeld. ‘Maar gelukkig is daar in Groningen helemaal geen reden toe, men houdt zich aan de richtlijnen’ zegt Schuiling. Maar hij houdt de vinger aan de pols: ‘We hebben indringende beelden gezien van mensen die er in een kluitje op uit trokken en dat is nadrukkelijk niet de bedoeling.’

Jos Rietveld, hoofd van de GGD:’Het aantal besmettingen met 79 is in Groningen relatief beperkt.’ Of de maatregelen effect hebben kan hij pas later zeggen: ‘Dat heeft te maken met de incubatietijd van het virus van ongeveer twee weken.’