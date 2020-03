“Bruggen en sluizen worden volgens wintertijd bediend wegens corona”

nieuws

Foto: Andor Heij.

De bruggen en sluizen in de provincie Groningen zullen de komende periode volgens de wintertijd bediend worden. Dat laat de provincie Groningen woensdag weten.

“We hebben hiervoor gekozen in navolging van de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus”, laat de provincie weten. “De bruggen en sluizen zullen daarom voor onbepaalde tijd bediend worden volgens de tijden die in de winter gelden. De maatregel is van toepassing op alle vaarwegen, bruggen en sluizen die in beheer zijn bij de provincie. Daarnaast hebben we gekozen voor een minimale bezetting op de sluizen van de Oostersluis, Farmsum, Gaarkeuken en Lauwersoog.”

Met de genomen maatregelen denkt de provincie de bruggen en sluizen te kunnen bedienen terwijl er tegelijkertijd gewerkt wordt volgens de anderhalve meter richtlijnen van het RIVM.