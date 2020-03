nieuws

Foto: Takahiro Kyono via WikiMedia Commons (CC 2.0)

Op 26 juni komt Brian Wilson naar De Oosterpoort. Ook Wilsons oud-bandgenoten in de ‘The Beach Boys’ Al Jardine en Blondie Chaplin spelen mee tijdens de shows.

Wilson,medeoprichter van The Beach Boys, schreef hits als I Get Around, California Girls, Wouldn’t It Be Nice, God Only Knows en Good Vibrations.

De kaartverkoop start vrijdag 6 maart om 11.00 uur.