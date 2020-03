Brandweer Stad assisteert bij brand in palletopslag Marum

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In Marum woedt een uitslaande brand in een palletopslag aan de Factorij. Bij de bestrijding van de brand, die inmiddels is overgeslagen naar vier naastgelegen panden, zijn ook eenheden van de brandweer uit Groningen actief.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Het bedrijventerrein wordt ontruimd. De op- en afritten van de A7 ter hoogte van Marum zijn afgesloten. Naast de brandweer uit de gemeente Groningen zijn ook andere korpsen uit Groningen, Friesland en Drenthe opgeroepen om de brand te bestrijden.

Vanwege de flinke rookontwikkeling is een NL-alert voor de omgeving uitgedaan. De brandweer roept omwonenden op thuis te blijven en bij rookoverlast ramen en deuren gesloten te houden. Ook adviseert de brandweer om ventilatie van buitenaf uit te schakelen. Bij het bedrijf, dat kunststof pallets schoonmaakt, staat ook een opslag van caravans.