Brandweer in actie voor stormschade in Haren

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Stadse brandweer moest zondagavond in actie komen aan de Slauerhofflaan in Haren vanwege een stormschade. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een stormschade kwam rond 20.45 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een hoogwerker ter plaatse werd gestuurd. “Door de harde wind is er schade ontstaan aan een woning”, vertelt Ten Cate. “Een deel van een dakrand is los komen te zitten en is naar beneden gevallen. Nadat de hoogwerker gestempeld was is één van de brandweermannen in de korf omhoog gegaan. Hij heeft een inspectie uitgevoerd en vervolgens de situatie veiliggesteld.” Na drie kwartier keerde de brandweer weer terug naar de kazerne.

Op het meetstation van het KNMI in Eelde werd zondag een windkracht 6 gemeten. De hoogst gemeten windstoot bedroeg 63 kilometer per uur. Behalve in Haren ontstond er op meer plekken in het land schade. Zo moest in de regio Rijnmond de verbindingsweg tussen de A15 en de A16 enige tijd worden afgesloten vanwege omgevallen bomen. Daarnaast kwamen er meldingen binnen over loszittende takken en dakpannen en weggewaaide dakplaten.