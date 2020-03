Brandweer in actie voor persoon die vastzit in hoogwerker

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Een opmerkelijke klus voor de Groninger brandweer dinsdagavond. In Waterhuizen moest men in actie komen voor een persoon die vastzat in een hoogwerker. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een persoon in problemen kwam rond 19.00 uur binnen bij de hulpdiensten. “Op de Waterhuizen in Waterhuizen stond een hoogwerker opgesteld voor werkzaamheden”, vertelt Lameris. “Door onbekende oorzaak weigerde het vehikel dienst waardoor de persoon bovenin de korf geen kant op kon.” De Groninger brandweer kwam ter plaatse met eveneens een hoogwerker. “Na het stempelen kon het onfortuinlijke slachtoffer al snel bevrijdt worden.”

Niemand raakte gewond. Er wordt onderzoek gedaan hoe het kon gebeuren dat de hoogwerker niet reageerde.