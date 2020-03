Brandweer in actie vanwege benzinelucht in woningen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagavond in actie komen in Hoogkerk. In woningen aan de Schoenerstraat werd een vreemde lucht geroken. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een vreemde lucht kwam even na de klok van 21.00 uur binnen waarop een bluswagen ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een benzinelucht”, vertelt Ten Cate. “Die lucht wordt in verschillende woningen geroken waarna de brandweer werd gebeld.” Brandweerlieden zijn direct nadat ze ter plaatse kwamen een onderzoek gestart. “Men vermoedt dat de lucht uit het riool komt.”

Om het euvel op te lossen werd het riool doorgespoeld. Waar de benzinelucht door werd veroorzaakt is onbekend.