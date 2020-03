Brandstoftank vrachtwagen scheurt open bij ongeluk

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Bornholmstraat heeft een vrachtwagen donderdagochtend liters brandstof verloren. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 10.15 uur. “Een vrachtwagen heeft een obstakel in de berm geraakt”, vertelt Meter. “Daarbij is de dieseltank opengescheurd waardoor de brandstof er uit is gaan lopen. Ik vermoed dat er al tientallen liters verloren zijn gegaan.” De hulp van de brandweer werd ingeroepen om het euvel te verhelpen. “Brandweerlieden zijn toen ze ter plaatse kwamen direct begonnen met een onderzoek. Ze hebben op verschillende manieren geprobeerd het lek te dichten maar dat is niet gelukt. Ze proberen nu om maar zoveel mogelijk diesel op te vangen.”

Uiteindelijk kwam een monteur naar de locatie die het lek provisorisch kon dichten. “De vrachtwagen is zojuist gestart en naar een garage in de buurt gereden. De gemeente is nu ter plaatse om met een speciaal middel het wegdek schoon te maken.”