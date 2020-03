Brand bij tandartsenpraktijk Friesestraatweg snel onder controle

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een tandartsenpraktijk aan de Friesestraatweg heeft zondagavond korte tijd brand gewoed. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 18.00 uur binnen waarop twee bluswagens en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Behalve de brandweer kwam ook de politie ter plaatse”, vertelt Ten Cate. “Toen men arriveerde is men direct op onderzoek uitgegaan. Al snel bleek dat er niet in het gebouw brand woedde, maar dat er een tas vlam had gevat die tegen de gevel van het pand stond.” De brandweer heeft een controle uitgevoerd maar hoefde verder niet in actie te komen.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Brandstichting kan daarbij niet uitgesloten worden. Ten Cate voegt toe dat de hoogwerker niet is ingezet. “Een aantal minuten na de brandmelding aan de Friesestraatweg kwam er op de meldkamer een melding binnen van een schoorsteenbrand aan de Herrestraat in Baflo. De hoogwerker is naar dit incident gereden toen bleek dat de situatie aan de Friesestraatweg mee viel.”