Bouw MFA De Wijert begonnen

Foto: Rick van der Velde

De bouw van MFA De Wijert is maandag begonnen. Het gebouw biedt vanaf volgend jaar huisvesting aan basisschool De Tamarisk, kinderopvang Kids First en de wijkbibliotheek.



Het was de bedoeling dat de start van de bouw feestelijk zou worden ingeluid, met daarbij de aanwezigheid van wethouder Carine Bloemhoff. Naast de starthandeling zou ook de nieuwe naam worden onthuld, die voortgekomen is uit een wedstrijd. Dit is echter niet doorgegaan, vanwege de Corona maatregelen.

Het gebouw wordt gebouwd naast de sportzaal, die sinds enige maanden in aanbouw is. Die zaal zal komende zomer worden opgeleverd. Naar verwachting vindt de oplevering van het hoofdgebouw eind maart 2021 plaats.