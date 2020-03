Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog verschenen

nieuws

Tweede Wereldoorlog Bosatlas

De grote Bosatlasfamilie is opnieuw uitgebreid: vanaf nu is de Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog verkrijgbaar. De Groningse uitgeverij Noordhoff is sinds 1877 uitgever van De Grote Bosatlas en vele andere atlassen.

De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog staat vol kaarten, gedetailleerde infographics en authentiek fotomateriaal. Aan bod komt niet alleen de oorlog zelf, maar ook de aanloopperiode en de doorwerking in politiek en maatschappij tot op de dag van vandaag, zoals de oprichting van de Verenigde Naties, dekolonisatie-oorlogen, de Koude Oorlog en vredesmissies.

De atlas brengt zowel grote militaire veldslagen als het leven van alledag in beeld. Verhalen over de Duitse inval, vervolging, collaboratie, verzet en de bevrijding. Ook de oorlog in Nederlands-Indië en de Japanse bezetting komen aan bod, evenals vredesmissies, Srebrenica, internationale samenwerking en herdenkingen.

De Bosatlas is overal verkrijgbaar en kost 39,95 euro.