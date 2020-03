Bloemsingel vanaf vrijdag in één richting afgesloten voor aanleg busknooppunt

De stremming gaat om 19.00 uur in. Fietsers en voetgangers kunnen de Bloemsingel in beide richtingen blijven gebruiken. Voor autoverkeer is er slechts één rijrichting beschikbaar, vanaf de Vrydemalaan richting de Oostersingel, van noord naar zuid. Autoverkeer richting de Vrydemalaan wordt omgeleid via het Boterdiep en de Petrus Campersingel. De buslijnen 1 tot en met 5 en buslijnen 163 en 171 rijden tijdens de werkzaamheden een andere route. Bestaande bushaltes komen te vervallen en worden verplaatst. Er zijn tijdelijke bushaltes in de buurt. Kijk voor een volledig overzicht van de wijzigingen op de website van Qbuzz.

In het weekend van vrijdag 3 april tot maandag 6 april 06.00 uur ook gewerkt aan de kruising tussen Oostersingel en de W.A. Scholtenstraat. Daar worden kabels en leidingen verlegd. De kruising is dan dicht voor al het verkeer.