Bloemen en kaarsjes op plek dodelijk ongeval Haren

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Op de Rijksstraatweg in Haren waar zondagavond twee jongens om het leven kwamen bij een eenzijdig verkeersongeluk zijn maandag door nabestaanden bloemen gelegd. Ook branden er kaarsjes.

Bij het ongeluk kwam een twintigjarige man uit Zuidlaren en een negentienjarige man uit Gasselte om het leven. De melding van het ongeluk kwam rond 23.40 uur binnen. Direct was duidelijk dat het om een ernstig ongeluk ging. Behalve de brandweer rukten ook vijf ambulances en het traumateam uit. Voor de twintigjarige man kwam de hulp te laat. Hij overleed ter plaatse. De negentienjarige werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis waar hij korte tijd later kwam te overlijden.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de toedracht. Aan de sporen is te zien dat de auto waarin het duo reed op een gegeven moment in de berm is terecht gekomen, twee bomen en een lantaarnpaal heeft geraakt en uiteindelijk op het fietspad tot stilstand kwam.