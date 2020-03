nieuws

Foto: Koen Grootoonk, 112groningen

Een blinde man is woensdagmorgen tegen half twaalf bij de Kijk In ’t Jatbrug in het Lopendediep gevallen. Dat melden meerdere bronnen aan de incidentenwebsite 112Groningen.

Het voorval werd gezien door schilders die daar in de buurt waren. Zij hebben de man uit het water geholpen. Ook de brandweer kwam langs. De man zou bij zijn val de reling van een boot geraakt hebben.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.