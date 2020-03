Bezorgfietser gewond bij verkeersongeluk Griffeweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Griffeweg is een bezorgfietser gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.40 uur op het stuk weg dat parallel loopt aan de Europaweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Waarschijnlijk is de fietser aangereden door een automobilist toen de man al fietsend de stoep verliet.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Terwijl agenten het overige verkeer in goede banen leidden ontfermden ambulancemedewerkers zich over het slachtoffer. “Na onderzoek bleek dat de man niet mee hoefde naar het ziekenhuis.”

De auto en de fiets liepen bij het ongeluk schade op. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.