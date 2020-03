Bezoek aan locaties Zorggroep niet toegestaan

nieuws

Nederland - Groningen - 16-05-2017 Maartenshof - Zorgroep Groningen. foto : Sake Elzinga

Bezoek aan de vier locaties van Zorggroep Groningen is momenteel niet toegestaan. Het gaat om Maartenshof in Groningen, Innersdijk en Bloemhof in Ten Boer en A.G. Wildervank in Veendam.

Dagbehandeling en eerstelijns behandelingen worden stopgezet. Evenals groepsactiviteiten bij fysiotherapie. Grote activiteiten zijn geannuleerd en dat geldt ook voor privé-activiteiten, zoals verjaardagen en jubilea. De brasserieën zijn gesloten.

Bij alle ingangen van Zorggroep Groningen staat een pompje met handen alcohol. Mensen die naar binnen gaan of vertrekken, moeten daarmee hun handen desinfecteren.