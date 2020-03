Bewoners van zeven straten krijgen warmtefoto van voorgevel

nieuws

foto door: Elin Stil

Zeven straten in de stad gaan deze maand op de warmtefoto. Tijdens een koude nacht worden warmtebeelden gemaakt van de voorgevels.

Daarmee kunnen bewoners zien waar warmte weglekt uit hun woning. De bewoners van de zeven straten krijgen de warmtefoto gratis, samen met een vrijblijvend isolatie-advies. De straten zijn willekeurig geselecteerd, in diverse delen van de stad.

Het betreft een proef van de gemeente en Energieloket Groningen. Veel warmte uit woningen gaat onnodig verloren via daken, ramen en gevens. Als je daar iets aan doet, bespaar je geld op de energierekening. De gemeente wil met de actie haar bewoners stimuleren om aan de slag te gaan met verduurzaming van hun huis. Dat kan samen met de straat of buurt.

In april zijn er per straat of wijk bijeenkomsten over de warmtebeelden en over maatregelen om woningen te verduurzamen.