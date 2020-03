Bewoners Oostendeweg moeten huis uit: “Ik heb nog geen oplossing”

Bewoners van de Oostendeweg zijn boos. Zij worden namelijk na twintig jaar hun huis uitgezet, omdat ze alleen een vergunning voor een werklocatie hebben.

Al vijf jaar lang zijn er rechtszaken tegen de gemeente geweest. In de eerste instantie kregen de bewoners van de Oostendeweg gelijk, maar in hoger beroep is toch besloten dat de bewoners inderdaad hun huis uit moeten. Het gaat om vier bewoners die geen vergunning hebben, maar wel altijd hebben aangegeven dat ze er ook woonden.

Eric Hoens heeft bij zijn woning een dagbesteding opgericht waar mensen met hersenletsel onder andere kunnen houtbewerken. “In 1989 ben ik vanuit Limburg naar Groningen verhuisd. Ik kwam hier voor de kunst en de ruimte, en toen ben ik hier beland op het industrieterrein. Het zou de bakermat zijn van wonen en werken, en dat was alles wat ik op dat moment wilde. Hier waren al een aantal vrije geesten lekker aan het bouwen en daar ben ik in meegegaan. Dat was wat ik zocht.”

Ook Ronald Schripsema bouwde zijn huis zelf en is er nu meubelmaker en interieurbouwer. “Ik woon hier met veel plezier. Ik vind mezelf minder goed passen in een woonwijk, dus ik was heel blij met deze plek. Ik woon nu ook heel dicht bij mijn werk, dus ik hoef niet heen en weer te reizen. Ik vind het heel erg dat ik dit nu op moet geven.”

Mart van Dijk heeft een kunstatelier. Hij kan daar niet mee doorgaan als hij niet ook op die plek kan blijven wonen. “De grootste reden dat ik hier ben gaan wonen is om de kosten te drukken. Ik voel me hier ook heel goed op mijn plek. Nu moet het ineens ophouden na twintig jaar. Dat komt echt zwaar aan.”

Alle drie hebben ze nog geen oplossing waar ze blij van worden. Schripsema: “Ik heb als alternatief dat ik een kamertje van twee bij drie bij mijn moeder kan gebruiken.” Van Dijk heeft nog geen idee waar hij naartoe gaat. “Dat is het vervelende. Ik heb nog geen oplossing.” Hoens heeft inmiddels een woning gekocht in Sauwerd. “Maar dat komt niet van harte. Dit is gewoon mijn plek waar ik al twintig jaar gelukkig ben, en die word me afgenomen.”