Bevrijdingsbos annuleert activiteiten wegens corona

Foto Vincent Pieters

Het Bevrijdingsbos annuleert vanwege de coronacrisis alle activiteiten die de komende periode op de agenda stonden. Dat heeft de stichting achter het Bevrijdingsbos donderdagavond laten weten.

“Het gaat om activiteiten die gepland stonden op woensdag 15 april, zaterdag 18 april en dinsdag 5 mei”, zegt voorzitter John van der Woude. “Vanwege de maatregelen die de afgelopen week door het kabinet zijn genomen om het coronavirus een halt toe te roepen, hebben we besloten dat we deze geplande activiteiten niet door kunnen laten gaan. Mogelijk gaan we in de herfst een moment plannen om 75 jaar bevrijding te vieren in het Bevrijdingsbos.”

Op 15 april stond er een scholenproject op de planning, op 18 april een bijeenkomst rond de bevrijding van Groningen en op 5 mei activiteiten rond de jaarlijkse Bevrijdingsdag.