Bestuursvoorzitter UMCG heeft coronavirus; aantal besmette medewerkers stijgt naar 39

nieuws

Foto: UMCG

Er zijn opnieuw elf medewerkers van het UMCG positief getest op het coronavirus. Dat maakte het ziekenhuis vrijdagmiddag bekend. Een van hen is de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis, Ate van der Zee.

In een interne videoboodschap vertelt bestuursvoorzitter Van der Zee dat hij het relatief goed maakt en gewoon vanuit huis aan het werk is. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we met elkaar deze crisis aan kunnen”, aldus Van der Zee.

In totaal heeft het ziekenhuis nu 886 medewerkers getest. Daarvan zijn er 39 positief. Donderdagmiddag werd bekend dat ook de inmiddels bekende arts-microbioloog Alex Friedrich met het virus besmet is geraakt. Ook hij maakt het naar omstandigheden goed.