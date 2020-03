Besmetting met coronavirus in woonzorgcentrum De Brink

nieuws

Foto: ZINN

Bij een bewoner van woonzorgcentrum De Brink aan de Helper Brink is het coronavirus vastgesteld. Dat heeft ZINN aan bewoners en contactpersonen bekend gemaakt.

Volgens ZINN zit de besmette patiënt in isolatie en wordt daar verpleegd. Een deel van de revalidatieafdeling is uit voorzorg gesloten. In verband met de besmetting worden nieuwe patiënten en cliënten voorlopig ondergebracht in andere vestigingen van ZINN.

ZINN zegt in contact te staan met de GGD over welke gevolgen de besmetting gaat hebben voor het personeel en de overige bewoners van het complex.