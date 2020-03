Beslissing overnabetaling ‘oude schades’ deze of volgende week bekend bij bevingsgedupeerden

nieuws

Deze en volgende week ontvangt iedereen die een verzoek heeft ingediend voor de regeling ‘vergoeding tekort herstelkosten acceptanten 6000 aanbod NAM’ een brief met daarin de beslissing. Dat meldt de provincie Groningen dinsdagochtend.

Uit onderzoek van bureau AHA! is gebleken dat het aanbod van de NAM in 2018 niet ruimhartig genoeg was om de daadwerkelijke kosten van aardbevingsschade te herstellen. Dit is van toepassing op een deel van de 6000 ‘oude schadegevallen’ De regeling ‘vergoeding tekort herstelkosten acceptanten 6000 aanbod NAM’ is geopend om dit tekort te vergoeden. Gedupeerden konden tot 1 maart 2020 een verzoek indienen bij de provincie Groningen.

In totaal zijn er 193 verzoeken ingediend. 12 verzoeken moeten nog worden beoordeeld. 81 verzoeken zijn afgewezen omdat ze niet op de 6000-lijst voorkomen. 20 verzoeken zijn afgewezen omdat deze mensen het NAM-aanbod niet hebben geaccepteerd en naar de arbiter zijn gegaan. De overige 80 verzoeken vallen binnen de doelgroep van de regeling. Het gemiddelde bedrag dat alsnog door de NAM wordt uitgekeerd is 4.369,41 euro.

Met gedupeerden die niet onder de regeling vallen en in hun verzoek een ‘noodkreet’ of ander signaal hebben afgegeven, wordt contact opgenomen. Voor alle gedupeerden met een toekenning is er op een speciaal spreekuur de mogelijkheid om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de NAM en de provincie Groningen.