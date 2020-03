Bedrijfsbus in lichterlaaie op West-Indischekade

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een korte maar felle brand heeft zondagavond een bedrijfsbus die aan de West-Indischekade geparkeerd stond verwoest. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 23.20 uur binnen waarop in eerste instantie een bluswagen uitrukte. “In de melding werd gesproken over een bus”, vertelt Ten Cate. “Omdat er veel onbekend was werd voor de zekerheid even later ook het schuimblusvoertuig opgeroepen.” Bij aankomst bleek het te gaan om een bedrijfsbus die aan de West-Indischekade geparkeerd stond. Door onbekende oorzaak was deze in de brand geraakt.

“Brandweerlieden hebben het vuur geblust maar konden niet voorkomen dat het voertuig total loss raakte.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.